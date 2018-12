’Bewering longkwalen kalfjes niet reëel"

De organisatie Dier&Recht heeft geen reëel beeld gegeven met haar verhaal van donderdag dat meer dan de helft van de kalveren een longkwaal heeft. Dat zegt de VanDrie Group, een bedrijf dat kalfsvlees levert over de hele wereld.

Uit pathologisch onderzoek zijn weliswaar afwijkingen op longen gebleken, erkent VanDrie, maar dit betekent volgens de groep niet dat dieren „klinisch ziek” zijn geweest. „Het hoge percentage genoemd door Dier&Recht komt op geen enkele manier overeen met het percentage afkeuringen van longen dat op onze kalverslachterijen wordt geconstateerd.”

„Laat het duidelijk zijn dat de VanDrie Group en andere collega’s in de kalverhouderij alles doen aan de gezondheid van kalveren”, stelt het bedrijf dat vorige week ernstig in opspraak kwam door zeer schokkende beelden van zware mishandelingen in één van zijn slachthuizen in het Belgische Hasselt.

De VanDrie Group zegt daarover erg aangedaan te zijn. De kalverslachtingen in Hasselt zijn gestaakt en zullen pas hervat worden als alle betrokken partijen, zoals de Belgische minister van Dierenwelzijn, zich daarin kunnen vinden, zegt het bedrijf.