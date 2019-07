Beweging EO Duidelijk stopt met kritisch blog

De beweging EO Duidelijk heeft een kritisch blog over een „vrijzinnig” EO-programma offline gehaald. Dat meldde een woordvoerder donderdag.

EO Duidelijk kondigde deze week aan vaker blogs te zullen publiceren over programma’s die in strijd zouden zijn met de grondslag en het doel van de EO. Intussen bleek de indruk te zijn ontstaan dat de betrokkenen bij EO Duidelijk ook in de EO-ledenraad zitten. Dat is op één uitzondering na niet het geval. De groep geeft aan dat „de dialoog” nu eerst binnen de ledenraad wordt voortgezet.