Bewakingsbeelden Schaap in Opsporing Verzocht

De politie laat dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht bewakingsbeelden zien van Anja Schaap uit de nacht dat ze verdween.

De 33-jarige inwoonster van Katwijk is sinds 29 mei spoorloos, toen ze rond 01.00 uur vertrok uit een café in haar woonplaats. Schaap is om 03.45 uur nog op de Kanaaldijk geweest, zo blijkt uit camerabeelden. De afgelopen weken zijn diverse zoektochten op touw gezet. Vorige week werd opnieuw gezocht in het water langs de Melkweg in Katwijk, waar een paar dagen na haar verdwijning haar tas werd teruggevonden.

De bewakingsbeelden worden dinsdag vertoond in de hoop dat kijkers meer duidelijkheid over haar lot kunnen verschaffen.