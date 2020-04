Bewakers staan bij overwegen, nu er meer treinen rijden

De NS zet vanaf woensdag iets meer treinen in, en daarom stuurt spoorbeheerder ProRail bewakers naar spoorwegovergangen. Het kan zijn dat mensen gewend zijn geraakt aan de rust op het spoor van de afgelopen weken. „Als je een trein langs ziet razen, is dat al een waarschuwing voor het verkeer. Als lange tijd geen treinen langskomen, kan het zijn dat mensen een beetje in slaap worden gesust. Dat willen we voorkomen, daarom zijn we zichtbaar aanwezig bij de overwegen”, legt een woordvoerder van ProRail uit.

De tientallen bewakers moeten in de gaten houden hoe mensen zich gedragen bij de overwegen en ze waarschuwen. Als iemand echt over de schreef gaat en bijvoorbeeld langs gesloten spoorbomen rijdt, kunnen de bewakers een bekeuring geven.

ProRail stuurt de bewakers vooral naar overwegen waar veel ongevallen en bijna-aanrijdingen zijn geweest. „We kijken bijvoorbeeld naar plekken waar mensen vaker de hond uitlaten bij het spoor, of waar veel scholieren oversteken wanneer de scholen open zijn. We doen dit echt om doden en gewonden te voorkomen”, aldus een woordvoerder van ProRail.

Toen het kabinet half maart beperkingen instelde om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besloot de NS om veel treinen te schrappen. Vanaf elk station vertrok twee keer per uur een trein in elke richting. Dat waren vooral sprinters, met hier en daar een paar intercity’s. Sinds woensdag rijden er meer intercity’s. Dat moet ervoor zorgen dat de mensen die met de trein moeten reizen, sneller op hun bestemming zijn. Ook moet het gemakkelijker worden om 1,5 meter afstand te houden.