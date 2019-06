Bewaarder PI Lelystad in wurggreep gehouden

Een gedetineerde van de gevangenis in Lelystad heeft zondag een bewaarder aangevallen en enige tijd in een wurggreep gehouden. De aanleiding daarvoor was dat hij een mobiele telefoon wilde afpakken die de gedetineerde op zijn cel had, zo heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maandag gemeld. De dienst spreekt van ¨een ernstig incident¨.

De medewerker raakte volgens een woordvoerster niet ernstig gewond en is er goed vanaf gekomen. Hij is meteen door een arts onderzocht en maakt het naar omstandigheden redelijk. DJI wil verder niets kwijt over de omstandigheden en het verloop van de gebeurtenis.

De gedetineerde is meteen naar de isoleercel afgevoerd en daarna naar het politiebureau overgebracht voor verhoor. De politie is nog bezig met het onderzoek. Een woordvoerster wilde maandag niets zeggen over de voortgang.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) laat op twitter weten dat hij geschokt is door de gebeurtenis.