Bevrijdingsvuur laait op in Wageningen

Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen steekt zaterdagavond om precies 00.00 uur het bevrijdingsvuur aan op het 5 Mei Plein in zijn gemeente. Dat moment markeert voor het hele land de overgang van herdenken op 4 mei naar vieren op 5 mei.

Van Rumund krijgt de bevrijdingsvlam uit handen van de Britse Normandië-veteraan Raymond Lord. Deze negentiger landde in 1944 op de stranden van Normandië en was betrokken bij de bevrijding van verschillende Nederlandse plaatsen.

Zodra het vuur is ontstoken, krijgt een loopgroep uit Almere de eerste fakkel. In Almere is dit jaar de landelijke start van de nationale viering van de bevrijding. In totaal halen 82 loopgroepen uit het hele land fakkels op in Wageningen. Daarmee wordt zondag in hun eigen gemeente een bevrijdingsvuur aangestoken.

De Nationale Bevrijdingsvuurestafette is al sinds 1948 een traditie. Elk jaar komt een fakkel uit het Britse Portsmouth via Normandië naar Hotel De Wereld in Wageningen. In Hotel De Wereld onderhandelden de Duitsers in 1945 met de geallieerden over de capitulatie. De Gelderse plaats heeft sinds 2011 een speciaal vrijheidsvuur-monument met een eeuwig brandende vlam in top.

In Wageningen is zondagmiddag ook het Bevrijdingsdefilé met 1500 oud-strijders en andere militaire veteranen.