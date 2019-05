Bevrijdingsmuseum heet nu Vrijheidsmuseum

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek heet vanaf donderdag het Vrijheidsmuseum. Voor de naamsverandering is gekozen omdat de focus van het museum wordt verlegd van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden in september 1944 naar oorlog en vrijheid in de hele twintigste eeuw, aldus directeur Wiel Lenders.

Het Groesbeekse museum wordt deze maanden uitgebreid en gerenoveerd. In september, kort voor de 75e herdenking van de operatie Market Garden, moet de 6,5 miljoen kostende verbouwing klaar zijn. Het museum ruimt dan nadrukkelijk plaats in voor de beleving van oorlog en vrijheid in zowel Nederland als Duitsland. Ook Europese en mondiale aspecten en de actualiteit krijgen aandacht.

Een grensoverschrijdend Vrijheidsmuseum was al jaren een wens van directeur en historicus Lenders: „Het sterkt ons historisch bewustzijn als we geschiedenis niet alleen door de nationale bril zien maar juist ook in een grensoverstijgende context.” Volgens hem is de nieuwe presentatie zowel in Nederland als in Duitsland uniek. Veertig historici, vijf musea en drie universiteiten uit beide landen hebben eraan meegewerkt.

In het Vrijheidsmuseum blijft een plaats gereserveerd voor de herdenking van de duizenden geallieerde strijders die in 1944 omkwamen bij operatie Market Garden. De nagedachtenis aan deze oud-strijders trekt nog elk jaar zeer veel nabestaanden uit de geallieerde landen. „Zij maken deel uit van de geschiedenis, ze horen bij het verhaal”, aldus Lenders.

Het Vrijheidsmuseum is in augustus gesloten om plaats te maken voor de nieuwe presentatie.