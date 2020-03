Bevrijdingsfeest Wageningen gaat niet door

Het Bevrijdingsdefilé op 5 mei in Wageningen gaat vanwege nieuwe maatregelen tegen het coronavirus niet door. Ook de nationale herdenking van de capitulatie van de Duitsers in Wageningen is geschrapt, net als alle andere activiteiten om 75 jaar vrijheid te vieren. Op 5 mei zouden hoge regeringsvertegenwoordigers uit de voormalige geallieerde landen en Duitsland en leden van het koningshuis in Wageningen aanwezig zijn.

Het organiserende comité Wageningen45 hield al rekening met een noodzakelijke andere invulling voor de traditionele, nationale feestelijkheden vanwege coronamaatregelen, maar nu valt alles in het water, aldus bestuursvoorzitter Toon van Asseldonk van Wageningen45. De organisatie bekijkt samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei of onderdelen van het programma via internet bij de mensen thuis kunnen worden gebracht.

In Hotel De Wereld in Wageningen onderhandelden de geallieerde legerleiders met de Duitse bezetters in mei 1945 over de capitulatie. Sinds 1955 wordt dat historische moment op 5 mei in Wageningen herdacht. Aan het defilé deden eerst alleen veteranen uit de Tweede Wereldoorlog mee, maar tegenwoordig komen er ook veteranen uit na-oorlogse jaren uit vele landen. Op 5 mei zou het defilé een ongekend groot aantal militairen tellen, onder wie nog 150 hoogbejaarde geallieerde veteranen.

Ook het traditionele ontsteken van het Nationale Bevrijdingsvuur in Wageningen gaat niet door. Dit vuur wordt gewoonlijk op 5 mei naar alle gemeenten in Nederland gebracht. Mogelijk gaat dat nu op symbolische wijze plaatsvinden, zegt Van Asseldonk. „De meeste activiteiten schuiven echter door naar 5 mei 2021, als de coronacrisis dan onder controle is. Verplaatsen naar een latere datum in het jaar ligt niet voor de hand, aangezien 5 mei en Wageningen onlosmakelijk bij elkaar horen.”

Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen vindt dat het kabinet een juiste beslissing heeft genomen. „Het is heel erg jammer dat het herdenken en vieren op 4 en 5 mei niet kan doorgaan. Maar het is in het belang van ons allen dat we nu inzetten op het tegengaan van verdere verspreiding van het coronavirus. Daar passen helaas geen grootse activiteiten bij.”