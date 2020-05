Bevrijdingsconcert Staphorst met ” Taptoe Signaal” en toespraak ds. H. J. van Marle

In Staphorst heeft de predikant van de hersteld hervormde gemeente, ds. H. J. van Marle, zich in een boodschap via YouTube tot zijn „medeburgers van ons prachtige dorp Staphorst” gericht. Hij deed dat na het spelen van de ” Taptoe Signaal” vanaf het balkon van de pastorie.

Dat meldt Staphorst.nieuws.nl. Zijn toespraak werd voorafgegaan door een ‘buurtbevrijdingsconcert’ met muziek en zang van enkele toepasselijke vaderlandse liederen. Vanwege de coronamaatregelen betrof het een klein gezelschap. Na afloop werd het Wilhelmus gezongen; het eerste couplet op de gebruikelijke wijze, het zesde met bovenstem.