Bevrijding herdacht met Maand van de Vrijheid

De maand april 2020 zal in Nederland de Maand van de Vrijheid zijn. Deze maand, vooruitlopend op Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei, staat helemaal in het teken van het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in Nederland.

„De herdenking zit in de haarvaten van de Nederlandse samenleving. Er zijn in 2019 en 2020 megaveel evenementen”, zei luitenant-generaal Mart de Kruif zaterdag in Groenekan, waar honderden vrijwilligers bijeen waren voor de aftrap van de organisatie van de bijzondere herdenkingsjaren. De Kruif is programmamanager van de stichting Coördinatie 75 Jaar Vrijheid.

In de Maand van de Vrijheid moet elke Nederlander volgens hem kunnen aanschuiven bij een Vrijheidsmaaltijd in zijn gemeente. Dat moet in de jaren na 2020 een traditie worden

De viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog begint in Nederland op 31 augustus volgend jaar, omdat het zuiden van Nederland in 1944 bevrijd werd. Via de herdenkingen van de operatie Market Garden, de Slag om de Schelde, de Holocaust en operatie Veritable gaat het nationale programma naar april en mei 2020. Het programma eindigt op 15 augustus 2020 met stilstaan bij het einde van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. In oktober van dat jaar worden in Den Haag plannen voor de toekomst gemaakt.

„Deze herdenking en viering is een bijzondere uitdaging”, vindt Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei en van de stichting 75 Jaar Vrijheid. „Iedereen, van alle leeftijden en van alle gezindtes, moet met elkaar verbonden raken. Ook mensen uit andere culturen, voor wie de oorlog in Nederland niet bij de familieverhalen hoort.”

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) heeft nog eens 600.000 euro uitgetrokken voor extra onderwijs over de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor is nu 1,25 miljoen beschikbaar. Het is volgens Blokhuis belangrijk dat kinderen uit andere landen, maar ook de jongste Nederlandse generaties leren dat „vrijheid van onschatbare waarde is. Als iedereen zich terugtrekt in zijn eigen bubbel staat vrijheid op de tocht.”