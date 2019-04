„Bevries tarieven blok- en stadswarmte”

Verschillende consumentenorganisaties vinden dat de tarieven voor blok- of stadsverwarming de komende jaren niet meer moeten stijgen. In een brief aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken) vragen ze om een maximering van de tarieven, totdat er een nieuwe warmtewet is waarbij de koppeling met de gasprijs is losgelaten.

De brief is ondertekend door woningcorporatie Aedes, de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond. Ze wijzen erop dat de ruim een half miljoen warmtenetgebruikers niet van leverancier kunnen wisselen. Hun gemiddelde jaarrekening voor warmte stijgt in 2019 tot 1315 euro, tegen 1151 euro in 2018. Dat komt door de gestegen gasprijs.

De organisaties vinden dat niet eerlijk. De gasprijs stijgt immers deels om consumenten aan te moedigen van het gas af te gaan. Warmtenetgebruikers zijn dat al, en dragen dus bij aan de omschakeling naar duurzame energiebronnen. „Daarvoor zouden ze juist beloond moeten worden, in plaats van gestraft”, vindt Olof King van de Consumentenbond.