Bevolkingsonderzoek naar kankers stopt voorlopig om coronavirus

Het RIVM stopt voorlopig met de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Het gevolg daarvan is dat minder mensen worden doorverwezen. Daardoor moeten de ziekenhuizen meer ruimte krijgen om voor coronapatiënten te zorgen. De maatregel duurt in elk geval tot en met 6 april.

Mensen die al een uitnodiging hebben gekregen voor een bevolkingsonderzoek naar darmkanker of baarmoederhalskanker kunnen nog wel deelnemen. Het bevolkingsonderzoek borstkanker stopt meteen, dus ook vrouwen met een uitnodiging kunnen voorlopig geen borstfoto’s laten maken.

Het besluit is genomen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Later kijkt de overheid wanneer de bevolkingsonderzoeken weer kunnen starten.