Bevolkingsonderzoek darmkanker blijkt succes

Bevolkingsonderzoek naar darmkanker, waarmee in 2014 werd begonnen, blijkt succesvol. Er doen meer mensen aan mee dan verwacht en het onderzoek toont meer kanker aan dan voorzien. Dat meldt gezondheidsinstituut RIVM woensdag op basis van een evaluatie.

Tussen 2014 en 2017 hebben 3,85 miljoen mensen hun ontlasting laten onderzoeken. Per 1000 deelnemers zijn bij bijna 4 mensen darmkanker en bijna 20 mensen grote poliepen gevonden, meer dan voorzien. Het RIVM begon in 2014 met het gefaseerd invoeren van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Door het succes kan met vertrouwen naar de toekomst worden gekeken, stelt het RIVM. „De voorspelling is dat in 2030 jaarlijks bijna 1 op de 5 gevallen van darmkanker en ruim 1 op de 3 sterfgevallen aan darmkanker wordt voorkomen door het bevolkingsonderzoek. Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar.”