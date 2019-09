Bevolking groeit in 2035 naar 18,3 miljoen

Nederland telt in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners, een miljoen meer dan nu. Vooral grote en middelgrote steden en randgemeenten rondom die plaatsen zullen groeien. Dat blijkt uit de nieuwste prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Amsterdam en Utrecht zien hun inwonersaantallen het hardst groeien, met ongeveer twintig procent. Rotterdam en Den Haag moeten het doen met vijftien procent. De toename wordt veroorzaakt doordat er meer kinderen worden geboren dan dat er mensen overlijden. Bovendien vestigen migranten, expats en internationale studenten zich graag in grote steden.

Een op de vijf gemeenten krijgt te maken met krimp. Die doet zich vooral voor in Drenthe, de Achterhoek, Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en het noordoosten van Groningen.

Nederland vergrijst verder. In 2035 is een kwart van de inwoners 65 jaar of ouder. Nu is dat nog 19 procent. Ook zijn er volgens het CBS straks veel meer alleenstaanden, namelijk 20 procent van de bevolking. Dat ligt nu op 17 procent.