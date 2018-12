Bevolking blijft groeien, meer alleenwonenden

Het aantal inwoners van ons land blijft groeien, naar tussen de 17,3 miljoen en 19,9 miljoen inwoners in 2060, blijkt uit prognoses over de bevolkingsgroei van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS zegt er direct bij dat de cijfers met onzekerheden zijn omgeven, doordat bijvoorbeeld het aantal migranten van jaar tot jaar sterk kan fluctueren. „Ook is niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo door zal zetten en of Nederlanders een voorkeur voor gezinnen van twee kinderen blijven houden”, aldus het CBS.

Het statistiekbureau mikt op 18,6 miljoen inwoners in 2060. Eind vorig jaar ging het CBS nog uit van 18,4 miljoen mensen over 42 jaar. Volgens het CBS is in ieder geval tot eind jaren dertig de bevolkingsgroei waarschijnlijk; naar verwachting telt ons land 18 miljoen mensen in 2029. Daarna zou de bevolking zowel kunnen groeien als krimpen.

Het CBS heeft ook een prognose gemaakt van het aantal huishoudens in ons land. In 2060 zijn dat er waarschijnlijk tussen 8 miljoen en 9,6 miljoen, stelt het. Nu zijn dat er 7,9 miljoen. In 2030 waarschijnlijk 8,5 miljoen.

Er komen dan vooral meer eenpersoonshuishoudens bij, waarvan een groot deel alleenwonende ouderen. Maar ook hiervoor geldt dat de prognoses niet in beton zijn gegoten. Door onvoorziene veranderingen in het gedrag van bijvoorbeeld uit huis gaan, samenwonen en uit elkaar gaan, kan het aantal huishoudens hoger of lager uitkomen.