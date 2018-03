Bevingen houden Groningse scholen bezig

De aardbevingen in de provincie Groningen veroorzaken niet enkel schade aan woningen. Veel scholen in het gebied moeten hun gebouwen de komende jaren aardbevingsbestendig maken.

Voor het verbeteren van de schoolgebouwen is door de Nationaal Coördinator Groningen het scholenplan in het leven geroepen. Samen met gemeenten, de NAM en de schoolbesturen in Groningen zijn inmiddels afspraken gemaakt over de toekomst van de schoolgebouwen.

In totaal moeten er 41 gebouwen worden verbouwd. Zestig panden worden in de toekomst niet meer gebruikt voor het onderwijs. Daarvoor worden wel weer 29 nieuwe aardbevingsbestendige scholen neergezet.

Bij de schoolgebouwen die onder de loep zijn genomen, zijn tien panden van de Scholengemeenschap Noordkwartier. Deze instelling overkoepelt scholen in onder meer Loppersum, Delfzijl en Appingedam. Alle scholen van Noordkwartier moeten onderhanden worden genomen of gaan verhuizen vanwege het scholenplan. „Bij een mogelijke zware aardbeving moet iedereen de gebouwen veilig kunnen verlaten”, zegt directeur-bestuurder van Noordkwartier, Wilma Drenth.

Grootste geldschieter is de NAM, die ruim 172 miljoen euro betaalt aan het scholenplan. Ook gemeenten en ministeries dragen eraan bij. In totaal is er 290 miljoen euro om de scholen aardbevingsbestendig te maken. De scholen zelf maken indirect kosten. Drenth: „Er moet een nieuw interieur komen en de ICT moet worden aangepast.”

Er is volgens Drenth afgesproken dat alle scholen in 2021 aardbevingsbestendig zijn. Er wordt veel gevergd van schoolbesturen en medewerkers. „De scholen moeten toekomstbestendig zijn en dertig jaar meegaan.”

Ook de kinderen hebben allemaal in meer of mindere mate dagelijks te maken met de gevolgen van de gaswinning. Drenth: „Sommige kinderen moeten hun huis uit omdat het aangepast of soms zelfs afgebroken moet worden door de aardbevingen. Bij niet alle ouders gaat de schadeafhandeling even vlekkeloos, en de stress die daarbij komt kijken, heeft ook zijn weerslag op de kinderen”, zegt Drenth.

In welke mate kinderen psychisch last van de aardbevingen krijgen, is volgens Drenth per persoon en situatie verschillend. Waar de een zich stilletjes terugtrekt, lijkt er bij de ander helemaal niets aan de hand. „Groningers zijn een nuchter volkje en het zijn ook geen praters, maar dat wil niet zeggen dat het niet leeft. Een orthopedagoog die ik sprak, maakt zich er wel zorgen over. Emotionele schade komt misschien nu nog niet zo tot uiting, maar kan later wel een probleem worden.”

Daarom proberen de scholen de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Er wordt bewust niet dagelijks aandacht aan besteed, om de kinderen niet continue aan de bevingen te herinneren, maar er zijn op de scholen wel lespakketten over de aardbevingen beschikbaar.

Drenth: „De laatste aardbeving was best een zware en die hebben we behoorlijk gevoeld onder schooltijd. Voorlopig is het aan de ouders om psychologische ondersteuning te bieden, maar ik merk wel dat er wat aan het veranderen is. Scholen moeten daar steeds meer over nadenken.”