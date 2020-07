Beving met een kracht van 2,7 bij Loppersum

In de provincie Groningen is dinsdagmiddag een aardbeving geweest. Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) had de beving een kracht van 2,7. Het epicentrum lag bij Loppersum.

De schok gebeurde rond 17.15 uur en was in eerste instantie met een kracht van 2,8 gemeten. Het KNMI stelde dat later bij naar 2,7. Volgens RTV Noord is het de zwaarste beving van dit jaar. Begin mei was bij Zijldijk een beving van 2,5.

De gemeente Loppersum meldt dat de beving op vele plekken in Loppersum en omgeving voelbaar was. Ze roept inwoners op als ze schade hebben om dat te melden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Bij de bevingsmelder van RTV Noord kwamen binnen een half uur na de schok zo’n driehonderd meldingen binnen, waaronder uit de stad Groningen, Loppersum, Leermens, Middelstum en Zeerijp. „Veel mensen kiezen voor de kleur rood bij de aardbeving, wat betekent dat ze de aardbeving als ‘zwaar’ omschrijven”, aldus het medium.

De bevingen worden veroorzaakt doordat uit de grond in Groningen gas is gepompt. In het gaswinningsgebied deden zich vorig jaar in totaal 87 aardbevingen voor. Van de bevingen hadden er elf een kracht van meer dan 1,5. Het beëindigen van de gaswinning staat gepland voor medio 2022.

De regio Groningen heeft uitgerekend dinsdag bij minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aangedrongen op het sneller afhandelen van bevingsschade aan woningen en het versterken van de gebouwen. Veel Groningers lopen tegen te veel bureaucratie aan en hebben daar ook mentaal onder te lijden.

Waarnemend burgemeester Hans Engels van Loppersum spreekt op Twitter van een „flinke aardbeving”. „Hoop dat nu ook doordringt in Den Haag dat we er nog lang niet zijn en dat nu eindelijk echte stappen worden gezet naar een veilig en gezond gebied.”

De zwaarste aardbeving ooit in Nederland was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8. De zwaarste gasaardbeving in Groningen gebeurde in 2012 bij het dorp Huizinge, met een kracht van 3,6.