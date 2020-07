Bevestiging kap verzakte daken in Heesch ontoereikend

De bevestigingsconstructie van de kap op zeven woningen in Heesch (Noord-Brabant) was ontoereikend. Dat blijkt uit een inspectie maandag door een constructeur van de Omgevingsdienst Nederland, zo maakte de gemeente Bernheze maandagavond bekend.

Afgelopen zaterdag verzakte de kap van een aantal woningen aan de Biezenloop in Heesch, gemeente Bernheze, plotseling. De bewoners hebben op advies van een inderhaast opgetrommelde deskundige hun woningen toen verlaten. Ze kunnen voorlopig niet terug.

Het huizenblok is afgezet, er staan hekken omheen. Waardoor de daken juist zaterdag inzakten, is volgens de gemeente onduidelijk. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

De kapconstructie maakt geen deel uit van de hoofddraagconstructie van de woningen. Voor de bouwconstructie als geheel vormt de verzakking geen direct gevaar. Maar door het inzakken kunnen delen van het dak naast de woningen terecht komen. Dat maakt het te gevaarlijk om er weer te gaan wonen, aldus de gemeente.

De gemeente gaat het gesprek aan met alle betrokken partijen en sprak maandag met de bewoners. De tijdelijke opvang van de bewoners is een zaak van de verzekeraars, niet van de gemeente, laat Bernheze weten.

De aannemer die de huizen bouwde, zei maandag dat veel nieuwbouwwoningen in Nederland een zelfde soort dak hebben als de zeven woningen in Heesch. Eigenaar Jan van Peer van het gelijknamige bouwbedrijf, dat de woningen zo’n vijftien jaar geleden opleverde, zei dat de typische scharnierkap bij erg veel nieuwbouwwoningen in ons land wordt toegepast.

De daken worden dichtgevouwen geleverd en uitgeklapt op de woning, om vervolgens op de vloer vastgezet te worden. In Heesch gaat het om zeventien woningen die van het type zijn waarvan zaterdagavond het dak inzakte. In totaal heeft Van Peer in Heesch in nieuwbouwwijk De Hoef 2 bijna 70 woningen gebouwd.

Van Peer wilde niets zeggen over een mogelijke oorzaak van de verzakking. Hij wacht het onderzoek af van de gemeente. Wel benadrukte hij, dat het werken met scharnierkappen een veilige manier van bouwen is.