„Bevers beschermen betekent af en toe doden”

„Bevers beschermen betekent bevers beheren en af en toe ook doden. Maar alleen als de bevers een ernstig probleem veroorzaken, dat niet op een andere manier kan worden opgelost. Het zal in de toekomst vaker nodig zijn om ze af te schieten.”

Dat zegt ecoloog Hettie Meertens van natuurbeheerder ARK Natuurontwikkeling over het feit dat waterschap Limburg deze week begonnen is met het bejagen van een beverfamilie in Limburg. Ook in Gelderland wordt al gesproken over het afschieten van bevers die voor een gevaarlijke situatie zorgen. Zo graven sommige bevers een hol onder een straat of een fietspad. Het grootste knaagdier van Europa graaft soms ook in dijken, die daardoor instabiel worden. In Limburg hebben de dieren zodanig onder een kasteel gegraven dat het fundament van dit monument dreigt te verzakken.

De bever (castor fiber) verdween in 1826 definitief uit Nederland. De dieren werden toen intensief bejaagd vanwege de schade die zij met name in de landbouw veroorzaakten. In 1988 zette prins Bernhard sr. voor het eerst weer bevers uit in de Biesbosch. Het beest had ondertussen een beschermde status. Sindsdien gaat het goed met de bevers. Ze hebben zich verspreid langs alle grote rivieren, van Duitsland tot aan de Biesbosch, en komen voor in Limburg, Drenthe, Groningen, Flevoland en Noord-Brabant.

Hoeveel bevers er nu precies in Nederland zijn is volgens de Zoogdiervereniging niet te zeggen, omdat de dieren zich weinig laten zien. Waarschijnlijk zijn het er rond de 2000. Landbouwers kunnen knaag- en graafschade claimen bij de provincie. Meertens: „Bevers zijn ijverige dieren. Ze laten zich niet makkelijk van een plek verjagen. Je kunt een dam of een burcht weghalen, maar dan beginnen ze even verderop opnieuw. Beter is te voorkomen dat ze zich op ongewenste plekken nestelen.”

Zo zijn bevers dol op hooggelegen plekken in de uiterwaarden. Natuurbeheerders moeten ervoor zorgen dat die plekken er zijn. Matten en stenen beschermen dijkvoeten waarin bevers willen graven. Wegvangen van bevers is een optie. Er zijn volgens Meertens contacten met Engeland waar men bevers wil herintroduceren. Nederlandse knagers zouden daarheen kunnen emigreren.

Ecoloog Meertens: „En als niks helpt, moet je nuchter zijn en ingrijpen. Mensen vinden dat zielig, maar we bestrijden andere knaagdieren als muizen en ratten toch ook?”