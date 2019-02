Bevers bereiken de Achterhoek

Het lijkt erop dat het verspreidingsgebied van de bever in het oosten van het land zich uitbreidt, vooral langs de grote rivieren. Sinds een paar jaar trekt de bever oostwaarts. Vraatsporen laten zien dat bevers inmiddels de Achterhoek hebben bereikt, meldt de site NatureToday.

Rond 1826 was de bever in ons land uitgestorven. Vanaf 1988 zijn ze op enkele plaatsen weer uitgezet, zoals de Gelderse Poort en het Hunzedal. Vanuit deze populaties verspreidt het dier zich gestaag naar het oosten, zo is te zien aan de vraatsporen.

Een jaar geleden meldde een muskusrattenbeheerder sporen in Holten. En vorige maand bleek de bever het Twentekanaal te zijn overgestoken en in de Achterhoek te zijn gearriveerd.