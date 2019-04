Beverpaar 24 uur per dag online te volgen

Een paartje bevers bij het Zuidlaardermeer in Groningen is vanaf vrijdag van dichtbij te volgen. Het Groninger Landschap heeft twee camera’s geplaatst: één buiten en één in de burcht van de dieren. Het Groninger Landschap meldt dat het voor het eerst is dat in Nederland wilde bevers in hun burcht worden gefilmd.

Met hele kleine camera’s worden de bewegingen van de bevers vastgelegd, zonder dat die hier iets van merken of gestoord worden. Natuurliefhebbers kunnen de bevers volgen via livestreams op de website van Het Groninger Landschap, meldt de natuurbeheerder.

„Het zou geweldig zijn als we dit voorjaar de geboorte van beverjongen live kunnen zien”, aldus Alwin Hut van Het Groninger Landschap.