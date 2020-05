Beverfamilie zit bouwbedrijf in Arnhem dwars

Op de zuidoever van de Rijn in Arnhem woont een beverfamilie. Ouders en jongen hebben aan een haven een grote burcht gebouwd, heeft onderzoek van ecologisch adviesbureau EcoNatura uit Diepenveen aangetoond. Omdat het leefgebied van een bever niet verstoord mag worden, hebben Milieudefensie, een plaatselijke actiegroep en omwonenden van het gebied de provincie Gelderland vrijdag gevraagd om de verleende vergunning voor bouwen in het gebied onmiddellijk in te trekken.

Arnhem wil op de zuidoever in de zogenoemde Stadsblokken-Meinerswijk een grote nieuwbouwwijk laten bouwen. Bouwbedrijf KondorWessels Projecten heeft daarvoor het uiterwaardengebied aangekocht. Het bedrijf wil binnenkort een infocentrum openen voor toekomstige bewoners. Voor de bouw van dat centrum is een vergunning verleend, nadat onderzoek had aangetoond dat de natuur daardoor geen schade opliep. Nieuw onderzoek heeft de beverburcht aan het licht gebracht.

„We wisten al dat er bevers in de Stadsblokken zaten, maar een hele familie is uniek. De bever is een beschermde soort, dus bouwen bovenop een burcht is ondenkbaar en verboden op grond van de Wet natuurbescherming”, aldus de actievoerders.

Over bebouwing van Stadsblokken-Meinerswijk wordt in Arnhem al tientallen jaren gediscussieerd. Over de huidige plannen is in 2016 zelfs een referendum gehouden.