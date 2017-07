Beveiligingssysteem metro Amsterdam vertraagd

Een tegenvaller voor de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. De ontwikkeling van het nieuwe treinbeveiligingssysteem dat op het metronet in de hoofdstad wordt aangesloten, heeft forse vertraging opgelopen. Daarom moet vervoersbedrijf GVB langer gebruik maken van het oude systeem, wat een risico op meer verstoringen met zich meebrengt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad hierover donderdag geïnformeerd. Aanvankelijk was het de bedoeling eerst het bestaande metronet om te bouwen naar het nieuwe treinbeveiligingssysteem en het daarna te integreren op de Noord-Zuidlijn, die naar verwachting op 22 juli volgend jaar klaar is. Leverancier Alstom heeft echter laten weten dat er problemen zijn met de ontwikkeling van de software voor het bestaande net en dat de installatie meer tijd kost.

De gemeente, GVB en de Vervoerregio willen voorkomen dat de Noord-Zuidlijn opnieuw vertraging oploopt en hebben daarom besloten dat het bestaande metronet later overgaat. De nieuwe metrolijn, die Amsterdam-Noord met de Zuidas verbindt, is daarom als eerste aan de beurt. „Dit is uiteraard een tegenvaller”, zegt Hoite Detmar, directeur van de Noord-Zuidlijn. „Op deze manier kunnen we de start van de Noord-Zuidlijn in elk geval veilig stellen, maar het blijft voor ons nog steeds een toprisico.”

Dit alles leidt ertoe dat de levensduur van het huidige systeem moet worden verlengd en aangepast aan de Noord-Zuidlijn. De vertraging komt volgens het college niet onverwacht, want er waren al eerder zorgen. De komende tijd wordt gekeken wat zowel de financiële als technische consequenties zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe treinbeveiligingssysteem wel beschikbaar is voor het bestaande net.

Aan de hand van radiogolven en bakens kunnen de metro’s met het nieuwe systeem op de voet worden gevolgd en op veilige afstand van elkaar blijven. Daardoor kunnen er naar verwachting meer metro’s rijden, in strakkere tijdschema’s. Ook is het in de toekomst eventueel mogelijk om zonder bestuurder te rijden.