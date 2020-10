Beveiligingsbranche maakt zich zorgen over mondkapjesplicht

De beveiligingsbranche maakt zich zorgen over een eventuele mondkapjesplicht en wil als die plicht er komt duidelijke regels, zegt de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL). De brancheorganisatie wijst op de korte lontjes bij burgers en vreest meer agressie en geweld als mensen „nog meer in hun persoonlijke levenssfeer worden beperkt”.

„Als we met zijn allen mondkapjes moeten gaan dragen in binnenruimtes, dan zal dat in het begin nog een zoektocht zijn”, denkt Leon Vincken, directeur van de vereniging die 130 particuliere beveiligingsbedrijven in Nederland vertegenwoordigt. Nu is het nog niet normaal om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Daardoor leidt het dringende advies van de overheid ook tot verwarring, vindt Vincken. Dat kan weer leiden tot meer agressie en geweld. „Dat hebben we van de zomer gezien, met het gedoe op de stranden.”

Volgens Vincken is de eigenaar van een private ruimte, zoals een winkelcentrum, verantwoordelijk voor de naleving van coronaregels. Vincken vindt dat bedrijven hiervoor professionele beveiligers moeten inschakelen. „Die zijn getraind om hiermee om te kunnen gaan. We zien nog teveel vrijwilligers.”

Als de mondkapjesplicht tot problemen leidt, zal de branchevereniging aansporen tot verder overleg met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, zegt Vincken. De branche heeft al eerder gepleit voor het opnemen van beveiligers in de lijst met vitale beroepen. Zo krijgen beveiligers bijvoorbeeld versnelde toegang tot coronatesten. Grapperhaus heeft daar volgens Vincken nog geen gehoor aan gegeven. „Het verbaast me elke keer dat het geen automatisme is om iedereen in de veiligheidsketen mee te nemen.”

Een andere brancheorganisatie, de Nederlandse Veiligheidsbranche, laat weten niet vooruit te willen lopen op een eventueel besluit van het kabinet en volgt de lijn van de overheid. De uitvoering ligt bij de opdrachtgevers en de beveiligingsorganisaties. Voor beveiligingspersoneel moet duidelijk zijn wat de regels zijn op locatie. De Veiligheidsbranche vertegenwoordigt onder meer de drie grootste beveiligingsbedrijven; Securitas, G4S en Trigion.