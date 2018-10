Beveiliging stadhuis Haarlem verder opgevoerd na bedreigingen

Het stadhuis in Haarlem wordt in opdracht van het Openbaar Ministerie nog strenger bewaakt, meldt Noordhollands Dagblad. De aangescherpte maatregelen zijn in een brief van het griffiebureau ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.

De maatregelen volgen op de bedreigingen aan het adres van burgemeester Jos Wienen, die daardoor op een schuiladres moest onderduiken.

Met ingang van donderdag is ook de personeelsingang aan de Jacobijnestraat gesloten. Voorheen kon het personeel daar ondanks bewaking nog wel naar binnen. De fietsenstalling voor het personeel mag evenmin meer worden gebruikt.

De vergaderzalen en fractiekamers waren tot donderdag vrij toegankelijk, maar hebben inmiddels een toegangssysteem gekregen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de openbare raadsvergadering van donderdagavond.