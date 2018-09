Beveiliging kermis Weert intensiever

De beveiliging van de kermis in Weert krijgt extra aandacht. Volgens burgemeester Jos Heijmans (D66) van Weert zijn voor de kermis de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen van kracht die al genomen werden na de eerdere grote aanslagen in België, Duitsland en Frankrijk, zoals roadblocks en mobiel cameratoezicht. Dat toezicht is nu geïntensiveerd.

Tegelijkertijd wijst Heijmans erop dat de kermis niet het doelwit was van de zeven terreurverdachten die donderdag gearresteerd zijn. Vier van hen werden volgens Heijmans gearresteerd op een parkeerplaats bij een betonfabriek in Weert. Wat ze daar deden, weet Heijmans niet. Bij de aanhouding is geschoten en raakte een verdachte gewond, zei Heijmans.

De burgemeester had vrijdagochtend overleg met politie en justitie. „Duidelijk is dat de kermis in Weert niet het doelwit was”, zei Heijmans. „Wat dan wel het doelwit was, weet ik niet.”

De kermis in Weert, de op één na grootste in Nederland, is vrijdag geopend.

Burgemeester Heijmans trok vrijdag een eerdere bewering in dat de verdachten verbleven op een vakantiepark in Weert. Dat blijkt niet zo te zijn, liet hij vrijdag weten. Hoe de aangehouden terreurverdachten in Weert terechtkwamen, weet Heijmans niet.