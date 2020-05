Beveiliging informatie Buitenlandse Zaken weer onvoldoende

Opnieuw heeft de Algemene Rekenkamer kritiek op de informatiebeveiliging van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De controleur van de overheid spreekt van een ernstige onvolkomenheid. Het is het derde jaar op rij dat het ministerie op dit vlak wordt bekritiseerd.

Het gaat om elf informatiesystemen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor de diplomatenpost en het documentenverkeer met de EU en de NAVO, aldus de Rekenkamer. Via deze systemen gaat ook vertrouwelijke informatie. Slechts één informatiesysteem is volledig goedgekeurd.

„Het beleid voor informatiebeveiliging is bij dit ministerie niet op tijd geëvalueerd. Het is niet duidelijk wie op het gebied van informatiebeveiliging waarvoor verantwoordelijk is. Verder ontbreekt het aan een jaarplan waarin budget, bemensing en benodigdheden zijn vastgelegd”, aldus de Rekenkamer.

Minister Stef Blok verklaart in een reactie dat er het afgelopen jaar aan verbeteringen is gewerkt. Volgens hem heeft het ministerie eerdere aanbevelingen van de Rekenkamer ter harte genomen.

D66’er Sjoerd Sjoerdsma vindt het „zorgwekkend” dat het ministerie de beveiliging nog niet op orde heeft. „Nog vervelender wordt het als blijkt dat minister Blok de voortgang consequent positiever voorstelt dan de werkelijkheid is en de consequenties van dit probleem bagatelliseert. Dat kan niet in een tijd waarin cyberaanvallen en spionage rap toenemen”, aldus Sjoerdsma.