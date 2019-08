Een man van 19 jaar uit Doetinchem is op een camping in Zeeland aangehouden nadat hij twee beveiligers zou hebben mishandeld. De man werd in de nacht van woensdag op donderdag een disco van de camping in Scharendijke uitgezet omdat hij met bier had gegooid. Hij gaf twee beveiligers vuistslagen in het gezicht en spuugde naar een van hen.

De beveiligingsmedewerkers doen aangifte van mishandeling, aldus de politie. De verdachte zit vast.