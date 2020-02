‘Beveiligers op Schiphol mogen bij fouilleren handschoenen aan’

Beveiligers op Schiphol mogen bij het fouilleren zelf weten of ze handschoenen dragen of niet. Dat meldt de luchthaven in reactie op het CNV. Volgens de vakbond was er onder beveiligers onduidelijkheid over het gebruik van de handschoenen. Maar volgens Schiphol is het al jaren zo dat de de keuze aan de beveiligers zelf is.

Het CNV wilde hier duidelijkheid over, mede vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De luchthaven benadrukt dat de keuze bij de beveiliger zelf ligt, maar dat „fouilleer-acties zonder handschoenen” haar voorkeur hebben. Volgens een woordvoerder gaat dat beter.

„Er was een grijs gebied waarbij niet duidelijk was of beveiligers zelf mochten beslissen om altijd handschoenen te dragen bij het fouilleren”, zegt Erik Maas van CNV. De vakbond riep Schiphol eerder op om er meer beschikbaar te stellen voor beveiligers. De luchthaven zegt dat „er genoeg handschoenen beschikbaar zijn”.