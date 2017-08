Bevalling neushoorn live te volgen

Bezoekers van de website van Burgers’ Zoo in Arnhem zijn donderdagavond live getuige geweest van de bevalling van neushoorn Izala. Via de webcam was te zien hoe haar kalf werd geboren. De dierentuin is opgetogen over de geboorte.

Intussen heeft het jong de eerste stapjes al gezet en drinkt hij of zij bij de moeder. Het is het tweede jong voor Izala. Het eerste kalfje overleed vorig jaar maart tijdens de geboorte.

De draagtijd van breedlipneushoorns bedraagt zestien tot achttien maanden. Een volwassen neushoornvrouw weegt rond de 2000 kilo.