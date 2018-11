Beulszwaard Van Oldenbarnevelt terug

Het zwaard waarmee Johan van Oldenbarnevelt in 1619 op het Binnenhof zou zijn onthoofd, komt deze winter terug naar Den Haag. Het zal te zien zijn in Museum De Gevangenpoort. Daar is vanaf medio februari een presentatie over het proces tegen en de executie van de staatsman.

Om het zwaard is het een en ander te doen onder historici. Het Rijksmuseum bezit ook een zwaard waarmee Van Oldenbarnevelt zou zijn gedood, maar dat betwijfelt de echtheid daarvan inmiddels flink. De Staatlichen Kunstsammlungen in het Duitse Dresden hebben echter een zwaard dat zeker aan Hans Pruijm heeft toebehoord, de scherprechter die ook zeker Van Oldenbarnevelt executeerde. Dat zwaard, nu tijdelijk in het Rijks te zien, komt in februari naar de stad waar Van Oldenbarnevelt is opgepakt en omgebracht.

De omstreden executie van Van Oldenbarnevelt volgde op een jarenlange machtsstrijd met prins Maurits van Oranje. De staatsman trof op het schavot wel een vakman in Pruijm. Hij stond als erg kundig te boek. De in het Duitse Meisenheim geboren beul trad op het Binnenhof toevallig op als vervanger van een zieke collega.

Het Haags Historisch Museum opent 1 december al een expositie over Van Oldenbarnevelt met historische documenten, schilderijen, spotprenten, politieke en religieuze propaganda, maar ook persoonlijke bezittingen.