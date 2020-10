Betuwse Halloweenfilm door corona jaar uitgesteld

Het coronavirus treft ook de speelfilm ”De vloek van Lughus”, waarover christelijke raadsfracties in de Betuwe vorig jaar kritische vragen stelden. De première, die was gepland rond Halloween (31 oktober), is met een jaar uitgesteld. De film is nog niet af.

Eerder dit jaar, tijdens de eerste virusgolf, moesten opnamen voor de film als gevolg van de coronamaatregelen worden afgelast. De komende weken zijn de laatste vijf draaidagen. Die kunnen onder het huidige coronaprotocol wel doorgaan, zegt regisseur Sjoerd de Bont.

De film speelt zich af in Tiel en omgeving tijdens Halloween. Het Regionaal Investeringsfonds Fruitdelta Rivierenland is een van de sponsors.

Namens de acht deelnemende gemeenten zag het in de film een prima medium om de Betuwe toeristisch te promoten. De SGP-fracties in Neder-Betuwe en Zaltbommel en de PCG in Buren dachten daar anders over.

„We moeten ver bij Halloween, een duister feest van heidense oorsprong, vandaan blijven”, stelde de SGP in Neder-Betuwe. „Gespot met dood, bloed en monsters, wat bij kinderen tot negatieve gedachten leidt, hoort niet met gemeenschapsgeld bevorderd te worden.”

De film gaat over een eeuwenoude plaaggeest die ontsnapt en zich nestelt in het beeld van Flipje in Tiel. Alle wensen die op het marktplein van de stad worden uitgesproken, komen vervolgens uit. De hoofdpersonages, Romy (14) en haar broertje Ryan (10), krijgen ruzie en opeens verdwijnt Ryan. De vraag is of het beeld daar iets mee te maken heeft.

Volgens De Bont wordt ”De vloek van Lughus” absoluut geen griezelfilm. „Het verhaal ontwikkelt zich overdag, niet ’s avonds. Daar hebben we bewust voor gekozen. We wilden de film niet te donker maken. Het wordt een grappige, avontuurlijke kinderfilm voor 6- tot 10-jarigen. Dood en bloed komen er niet in voor.”