Betuws park voor arbeidsmigranten

De gemeente Neder-Betuwe wil circa 500 arbeidsmigranten onderbrengen in 128 chalets in een recreatiepark tussen Kesteren en Lienden. Ze wil zo een eind maken aan slechte woonomstandigheden en illegale praktijken van huisjesmelkers.

Arbeidsmigranten hebben recht op goede huisvesting, meent wethouder Nees van Wolfswinkel. „We zagen Polen bij min 5 graden op een luchtbed in een tuinhuisje liggen. Of twintig man op matrassen in een schuur die daar wel 8 euro per nacht voor neertelden. Woonruimte onder de maat accepteren we voor onszelf ook niet. Wat we bij het constateren van slechte huisvesting evenmin willen is arbeidsmigranten het zelf maar laten uitzoeken.”

In Neder-Betuwe wonen structureel 500 tot 700 arbeidsmigranten, voornamelijk Polen. „In het hoogseizoen zitten we op het dubbele aantal”, aldus Van Wolfswinkel. Er werken in de gemeente meer arbeidsmigranten, via uitzendbureaus, maar die wonen elders. Ruim 300 arbeidsmigranten zijn bij de gemeente als inwoner ingeschreven.

De buitenlanders zijn vooral werkzaam in de fruitteelt, de laanboomteelt, de logistiek en bij productiebedrijven. „Onze economie kan niet zonder hen”, zegt de wethouder. „Als alle Polen morgen naar huis zouden gaan, hebben we een probleem.”

Jonge stelletjes

Het chaletplan moet ook de druk op de woningmarkt verlichten. „Enkele tientallen woningen voor jonge stelletjes zijn al weggekocht door huisjesmelkers en werkgevers die ze volproppen met arbeidsmigranten. Terwijl zulke ‘verkamering’ in Neder-Betuwe niet is toegestaan.” Het is de bedoeling dat die woningen weer beschikbaar komen voor de woningmarkt.

Als de gemeenteraad komend najaar met het definitieve plan instemt, worden de chalets nog voor de winter geplaatst op recreatiepark Rijk van Batouwe. De chalets zijn van een particuliere investeerder, de verdere uitvoering komt in handen van StaySolutions, landelijk marktleider in flexibele huisvesting van arbeidsmigranten. In het park komen vrijetijdsvoorzieningen en een supermarkt met Poolse producten. Voor het beheer, ook ’s nachts, wordt er gedacht aan een echtpaar dat Pools spreekt.

Proef voor vijf jaar

De arbeidsmigranten betalen een redelijke huur, aldus Van Wolfswinkel. Hij noemt 300 euro per maand. Het chaletpark is een proef voor vijf jaar. Daarnaast geeft de gemeente voor bestaande huisvesting die in orde wordt bevonden onder voorwaarden gedoogbeschikkingen voor één of twee jaar af, in afwachting van een definitieve oplossing.

Slechte woonomstandigheden worden in de toekomst niet meer getolereerd. Met werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters worden daarover afspraken gemaakt.

De provincie Gelderland ziet graag dat de maatregelen van Neder-Betuwe in de hele regio Rivierenland navolging krijgen. Van Wolfswinkel is het daarmee eens. „Het is niet de bedoeling dat wij de problemen van omliggende gemeenten gaan oplossen.”