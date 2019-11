„Betteld Groep begon in 1972 met een kampeerveldje in Zelhem”

In Zeeland komt een christelijk conferentieoord en vakantiepark: Betteld-Cadzand. Duurzaamheid staat er centraal. Het wordt een van de eerste parken van Nederland die ”all-electric” zijn. Een gasaansluiting vind je er niet eens.

De voormalige camping De Elzenhof bij het Zeeuws-Vlaamse Cadzand ondergaat een gedaanteverwisseling. Vanaf 2020 wordt van het kampeerterrein een luxe vakantie- en conferentieoord gemaakt, met veertig beachhouses, twintig villa’s en veertig luxe safaritenten voor kampeerders.

De Elzenhof was vele jaren een begrip in de streek. De Betteld Groep, marktleider in het organiseren van christelijke conferenties, nam de camping in 2013 over. Het was toen een kleine camping, vertelt bedrijfsleider en eigenaar Bas Hobelman.

Wat gaat er gebeuren?

„We gaan van twee naar negen hectare: zes hectare recreatie, drie hectare groen. Ons motto luidt: Groen aan Zee. De camping ligt op loopafstand van het strand en we willen er een echt groen vakantiepark van maken dat goed past bij het landschap. Groen betekent ook dat het heel duurzaam wordt.”

Hoe krijgt dat gestalte?

„Je zult in onze vakantiehuizen geen gasaansluiting aantreffen. Betteld-Cadzand wordt een park dat ”all-electric” is. Het wekt zijn energie grotendeels zelf op met meer dan duizend zonnepanelen. Dankzij een slim douchewarmte-terugwinsysteem in combinatie met een boiler van PCM wordt er in de huizen bijna geen water verspild: bij het douchen gebruik je nog geen twee liter warm water per minuut. Een unit voor terugwinning van warmte in het ventilatiesysteem en een extra goede isolatie zorgen jaarlijks voor een forse energiebesparing.”

Betteld-Cadzand wordt óók een conferentieoord.

„Klopt. We zetten een fraai centrumgebouw neer dat plaats biedt aan meer dan driehonderd mensen. Daar kunnen congressen en conferenties plaatsvinden. Voor andere activiteiten kan deze ruimte worden opgesplitst in twee kleinere zalen. De Betteld Groep speelt dus in op de vraag vanuit de toeristische markt, maar bedient ook de conferentiemarkt. Zo hopen we het hele jaar door een maximale bezetting te realiseren.”

Hoe ontstond de Betteld Groep?

„Mijn opa en oma Bertus en Annie Hobelman waren de oprichters. In 1972 breidden zij hun boerenbedrijf in Zelhem uit met een kampeerveld. Dat werd camping De Betteld. Sinds 2012 opereren wij ook vanuit Amerongen. In 2013 kwam daar Cadzand bij en sinds 2014 exploiteren wij ook een conferentiecentrum in Doorn. De Betteld Groep heeft altijd een christelijke identiteit gehad, maar iedereen is welkom bij ons. Ondanks verschillen ervaren bezoekers eenheid rond Gods Woord.”

