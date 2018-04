„Betrokken burgers van kastje naar muur”

Gemeenten doen er goed aan ideeën van betrokken burgers te koesteren. Als buurtbewoners bijvoorbeeld een dierenvoedselbank willen beginnen of een sporthal willen gaan beheren, worden ze volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd.

De ombudsman ziet dat de overheid vol goede wil is, maar de praktijk is desondanks nogal eens weerbarstig. De overheid zou meer in mogelijkheden moeten denken en niet in regels en drempels, aldus Van Zutphen.

Van Zutphen roept overheidsinstanties op na te gaan hoe het er bij hen voor staat en te bekijken wat in de organisatie moet gebeuren om initiatieven van enthousiaste burgers serieus te nemen. „Zet alle neuzen in de organisatie in dezelfde richting, geef speelruimte aan medewerkers en zorg voor een uitnodigende houding van alle medewerkers”, adviseert hij.