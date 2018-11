Betonblokken geplaatst bij spoorwegovergang Lunteren

ProRail heeft donderdagochtend betonblokken geplaatst bij een onbewaakte overweg op de Mijlerweg in Lunteren. Dit ondanks een lopend kort geding tegen de afsluiting van een vergelijkbare overgang in het dorp, de Zandkamp.

De spoorbeheerder wil vaart maken met het afsluiten van de 120 onbewaakte overwegen in Nederland en niet meer wachten op lokale besluitvorming. „Als er weer een ongeluk gebeurt, willen wij niet het verwijt krijgen dat we niks doen. Dat is niet meer uit te leggen”, zei topman Pier Eringa vorige maand.

Een 75-jarige bewoner van Lunteren spande een kort geding aan tegen afsluiting van de Zandkamp, zo schrijft De Gelderlander. Het kort geding diende woensdag, de rechter doet over een week uitspraak.

Er is een beveiligde overweg in de buurt waar voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer gebruik van kunnen maken.