Beton wegtunnels mogelijk minder brandwerend

Het beton in vier wegtunnels is mogelijk minder brandwerend dan gedacht in het geval van een extreem grote brand. Het gaat om de Salland-Twentetunnel (N35), Ketheltunnel (A4), Tweede Coentunnel (A10) en Koning Willem Alexandertunnel (A2).

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat. Volgens de minister zijn de tunnels veilig voor weggebruikers. Wel zijn afspraken gemaakt om te garanderen dat de hulpdiensten zoals de brandweer hun werk veilig kunnen blijven doen bij een tunnelbrand.

De afspraken en maatregelen zijn per tunnel verschillend. Zo zal de brandweer in de Salland-Twentetunnel per keer bekijken of zij bij een vrachtwagenbrand de tunnel in gaat om hulp te bieden, of dat dit te gevaarlijk is voor het eigen personeel.

Voor de Ketheltunnel is afgesproken dat Rijkswaterstaat „met verhoogde aandacht” de tunnel in de gaten houdt en dat in geval van een vrachtwagenbrand het hele tunneldak direct wordt ontruimd.

Sinds de dodelijke brand in de Mont Blanc-tunnel in 1999 gelden strengere regels. Van de vier tunnels, die zijn opgeleverd na 2008, kan op basis van de brandproeven niet met zekerheid worden gezegd of ze nog voldoen aan de brandwerendheidseisen. Volgens experts is een verandering in de samenstelling van het beton in 2008 waarschijnlijk de oorzaak.

Overigens zijn de twijfels over de brandwerendheid van het beton er pas bij een extreem grote brand, van een omvang die zich in Nederland nog nooit heeft voorgedaan. Ook de brand in de Mont Blanc-tunnel was minder intens dan de proeven die nu zijn gedaan.

Minister Schultz van Haegen laat nog onderzoek doen naar de tunnels die zijn opgeleverd in de jaren tussen 2000 en 2008. Ook wordt gekeken naar mogelijke gevolgen voor tunnels die nog in aanbouw zijn.