Betoging tegen standbeeld JP Coen afgebroken om ongeregeldheden

Bij een demonstratie tegen een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn zijn vrijdag ongeregeldheden uitgebroken. De politie moest een groep van zo’n honderd betogers uit het centrum van de stad richting de aangewezen plek voor de demonstratie leiden. Maar zij verzetten zich daartegen en daardoor ontstonden er schermutselingen. Wegens de ongeregeldheden werd de manifestatie afgeblazen. Er is een arrestatie verricht, niemand raakte gewond.

Het is onduidelijk hoe de betogers het centrum, waar het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen staat, konden bereiken. De politie vermoedt dat het gaat om betogers die deel uitmaakten van de betoging op de aangewezen plek, het Pelmolenpad buiten het centrum, maar buiten het oog van de politie het centrum konden bereiken.

Toen de politie erin was geslaagd de opstandige betogers op de aangewezen locatie te krijgen, braken zij toch weer uit. Zo’n tien politiebusjes, politie te paard en de ME werden ingezet om de situatie onder controle te krijgen. Bij schermutselingen vielen rake klappen, maar de politie slaagde er niet in om de actievoerders bij elkaar te houden. Daardoor begaven de betogers zich in kleine groepjes door Hoorn.

De politie hield een persoon aan. Die is overgebracht naar het politiebureau. Inmiddels is het rustiger, aldus de politie. Die heeft de demonstranten opgeroepen weg te gaan. Als ze dat niet doen, worden ze aangehouden.

Wegens de ongeregeldheden is een helikopter ingezet, het stationsgebied is ontruimd. Veel van de niet-opstandige demonstranten zagen voor de ontruiming al kans de trein te pakken.

De betoging tegen het standbeeld was lang rustig verlopen, waarbij de deelnemers zich goed aan de 1,5 meterregel hielden. Eerder op de dag was er een manifestatie door zo’n twintig voorstanders van het standbeeld. Die waren vanaf 17.30 uur een uur samengekomen op de Noorderveemarkt. In die bijeenkomst werden drie Nederlandse vlaggen met teksten daarop opgehangen. De organisator zei teleurgesteld te zijn over de lage opkomst.