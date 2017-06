Betoging tegen onrecht in Marokkaanse Rif

Marokkanen gaan zondag in Rotterdam de straat op om steun te betuigen aan de volksbeweging in de Marokkaanse Rif-regio. Bouchra Banhammou van het organiserende comité Mohsen Fikri Nederland denkt dat er er zeker vijfhonderd mensen naar het Schouwburgplein zullen komen, maar „we hebben via kanalen gehoord dat het er misschien wel duizend kunnen worden”.

Met de betoging wil het comité de mensenrechtenschendingen en het onrecht dat er volgens hem heerst in de Noord-Marokkaanse regio aankaarten. Ook wil het vrijlating van politieke gevangenen afdwingen.

Banhammou verwacht geen problemen en geen tegendemonstranten want de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is het er in grote lijnen over eens dat er iets moet gebeuren aan het onrecht. Het comité roept mensen, of ze nu van Marokkaanse komaf zijn of niet, op zondag tussen 17.30 en 20.00 uur hun steun te betuigen met de volksbeweging in de Rif. „Internationale solidariteit is nu hard nodig.”

Op de bijeenkomst zullen onder meer PvdA-Europarlementariër Kati Piri en oud-Tweede Kamerlid Achmed Marcouch, die zelf afkomstig is uit de Rif, het woord voeren.

Al maanden protesteren inwoners van Noord-Marokko voor sociale rechtvaardigheid en tegen corruptie. De mensen willen meer werkgelegenheid, een eigen universiteit, betere medische voorzieningen en dat het gebied niet langer een militaire zone is met de daarbij horende onderdrukking en mensenrechtenschendingen.

Het ‘gezicht’ van de protesten, Nasser Zefzafi (39), is maandag gearresteerd. Zo’n driehonderd andere activisten zijn afgelopen week ook opgepakt en/of verdwenen, aldus Mohsen Fikri Nederland. De autoriteiten treden keihard op.