Betoging Pegida in Eindhoven beëindigd

De politie heeft zondagavond een betoging van Pegida in Eindhoven beëindigd. Ze kon de veiligheid van de demonstranten en omwonenden niet meer garanderen.

Anti-islambeweging Pegida had aangekondigd op zondagavond voor de al-Fourqaanmoskee aan de Otterstraat demonstratief een gefrituurde varkenslap te gaan eten. De uiterst rechtse beweging wilde zo naar eigen zeggen demonstreren tegen de islamitische vastenmaand ramadan en tegen de invloed van moslims in Nederland.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was een kleine groep aanhangers van Pegida rond 19.25 uur begonnen aan een voettocht naar de Otterstraat. Rondom deze kleine optocht verzamelde zich een grote groep tegendemonstranten achter een Turkse vlag die woedend reageerde op Pegida.

Grimmig

Er was van tevoren geen tegendemonstratie aangemeld. Desondanks was de politie in groten getale aanwezig om ordeverstoringen te voorkomen. Op beelden op sociale media was te zien dat enkele allochtone jongeren demonstratief midden op de rijweg bidden, op hun knieën zittend.

Het Eindhovens Dagblad noemde de sfeer rond acht uur ongekend grimmig toen enkele honderden moslimjongeren de toegang tot de al-Fourqaanmoskee blokkeerden en met stenen gooiden.

Ruim een uur stonden de tegendemonstranten tegenover de politie, die in de Robbenstraat enkele charges uitvoerde, waarbij autoramen sneuvelden en enkele tegendemonstranten harde klappen kregen. Vier agenten raakten lichtgewond.

In veiligheid

De enkele tientallen Pegida-aanhangers werden door de politie in veiligheid gebracht. Twaalf mensen die zich tegen de demonstratie en de politie keerden, zijn aangehouden. Aan het eind van de avond werd het rustig in de stad.

Zwaar geweld

Pegidavoorman Edwin Wagensveld klaagde net voordat de demonstratie werd beëindigd in een zelfgemaakte video dat hij en zijn mededemonstranten niet verder mochten lopen. „Vanwege zwaar geweld, moslims die met stenen en met hekken en weet ik wat gooien.”

Na afloop sprak Wagensveld van een geslaagde demonstratie. „We hebben ons punt gemaakt, ik ben eigenlijk heel tevreden.”