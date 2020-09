Betoging op Dam tegen executie Iraanse worstelaar

Op initiatief van Iraniërs in Nederland is er zondag op de Dam in Amsterdam een betoging tegen de executie van worstelaar Navid Afkari door het Iraanse regime. De demonstratie begint om 15.30 uur, aldus de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland.

De sportman was ter dood veroordeeld omdat hij een beveiligingsbeambte zou hebben doodgestoken tijdens antiregeringsprotesten in 2018. Staatsmedia maakten de executie zaterdag bekend.

Internationaal werd met verontwaardiging gereageerd op het doodvonnis voor Afkari. Hij zou onder druk van marteling een bekentenis hebben afgelegd die hij later weer introk. Ook de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland stelt dat Afkari onder dwang een bekentenis heeft afgelegd.