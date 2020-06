Betoging in Leidschendam tegen politiegeweld niet toegestaan

Een voor komende zaterdag geplande betoging in Leidschendam tegen politiegeweld gaat niet door. De gemeente Leidschendam-Voorburg liet weten dat er mogelijk tot duizend mensen zouden kunnen komen. Voor zo’n grote groep is er met de geldende coronamaatregelen van 1,5 meter afstand en de geldende noodverordening geen geschikte locatie in Leidschendam-Voorburg, aldus de gemeente.

Op basis van het advies van de driehoek (Openbaar Ministerie, burgemeester en politie) heeft burgemeester Klaas Tigelaar plaatsvervangend-voorzitter Johan Remkes van de Veiligheidsregio laten weten dat er in de gemeente Leidschendam-Voorburg geen geschikte locatie voorhanden is om een demonstratie op een veilige manier te laten plaatsvinden.

Als alternatieve locatie voor de demonstratie is nu het Malieveld in Den Haag aangeboden. Het is niet bekend of de organisatoren van de betoging op dit aanbod ingaan.