Betoging Amsterdam onder strenge voorwaarden

Om confrontaties te voorkomen stelt Amsterdam voorwaarden aan een ‘mars tegen racisme’ van het Comité 21 maart. Bij die demonstratie worden zondagmiddag ook tegengeluiden verwacht.

Betogers mogen geen slag- of steekwapens meenemen. Ook dingen die als wapen kunnen dienen, zoals verstevigde spandoeken of stokken, zijn taboe. Gezichtsbedekking is niet toegestaan. Vuurwerk en fakkels zijn strafbaar, evenals discrimineren, beledigen, bedreigen en oproepen tot geweld of vernieling. Daartegen wordt ogenblikkelijk opgetreden.

Omdat demonstreren een recht is, is een tegendemonstratie in principe toegestaan, aldus de woordvoerder van waarnemend burgemeester Van Aartsen. Maar politie, justitie en gemeente dulden geen fysieke confrontatie tussen demonstrerende partijen.

De mars, die als motto heeft ‘geen racisme in de raden’, gaat van de Dam naar het Museumplein. De organisatie verwacht zo’n vierduizend mensen.