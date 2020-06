Betogers toch naar Haagse Malieveld, politie haalt ze weg

De politie en ME hebben zondagmiddag het Malieveld leeggemaakt. Mensen die ondanks een verbod toch naar het veld waren gekomen om te demonstreren zijn met busjes van de politie, mensen van de ME en politie te paard weggeleid richting het Centraal Station. 37 mensen zijn aangehouden. Een aantal personen gooide met fietsen naar de politie. Die zette ook de weg van het Malieveld naar de binnenstad af.

Rond 16.00 was het relatief rustig op het Malieveld en in de omgeving. De politie houdt evenwel de situatie scherp in de gaten en mensen die die kant op willen worden weggestuurd. De gemeente meldde rond 16.30 uur dat „het beeld op en rond het Malieveld in Den Haag rustig” is.

Eerder op de dag werden mensen met een mobilofoon opgeroepen op last van waarnemend burgemeester Johan Remkes weg te gaan uit Den Haag en niet te demonstreren. Remkes gaf zondag een noodbevel af vanwege de aanwezigheid van een paar honderd mensen op het Malieveld. Er gold daar al een demonstratieverbod, maar er kwamen toch mensen naar Den Haag.

De politie zette zondag veel agenten in bij het Malieveld en het Centraal Station. De politie was beducht op een herhaling van vorige week. Toen was een demonstratie ook verboden, maar ook toen besloten mensen toch te demonstreren. De betoging liep uit de hand en de ME moest eraan te pas komen. Die voerde die dag meerdere charges uit en ook het waterkanon werd ingezet tegen betogers. Volgens premier Mark Rutte hadden „doorgesnoven hooligans” misbruik gemaakt van een demonstratie tegen coronamaatregelen.

In totaal werden vorig weekend 425 mensen gearresteerd. Het overgrote deel is dezelfde dag of in de nacht heengezonden. Van de elf verdachten die vorige zondag werden opgepakt voor openlijke geweldpleging zit er nog een vast. De rest is heengezonden, maar blijft wel verdachte in dit onderzoek. Deze zaterdag hield de politie nog een man aan die verdacht wordt bij de ongeregeldheden betrokken te zijn geweest.