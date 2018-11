Betogers Amsterdam eisen socialer Nederland

Een grote menigte heeft zich op de Dam in Amsterdam verzameld om te pleiten voor een ‘sociaal Nederland’. De demonstratie is georganiseerd door de vakbonden FNV en CNV. Volgens de organisatie hebben achtduizend vakbondsleden en sympathisanten uit het hele land zich verzameld om hun ongenoegen te uiten over het regeringsbeleid. Leden van de bonden kregen een gratis treinkaartje.

De demonstranten op de Dam hebben vlaggen en spandoeken met daarop teksten als ‘Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar’ en ‘Flexwerk is pensioenroof’. Ze vinden dat de welvaart oneerlijk verdeeld is. Vooral bedrijven en aandeelhouders zouden volgens de bonden profiteren van de bloeiende economie, maar werknemers nauwelijks. Veel mensen maken zich volgens hen dan ook zorgen over het voortbestaan van de verzorgingsstaat. Ze willen ook meeprofiteren van de economische groei en het tegenhouden van de afschaffing van de dividendbelasting.

„De 1,9 miljard moet naar de mensen, zodat de welvaart eerlijker en socialer verdeeld wordt in Nederland. Vestigingsklimaat betekent ook goede scholen, docenten die niet omkomen in het werk, zorgpersoneel dat fatsoenlijk betaald wordt en ook dat er geen 450.000 kinderen in armoede hoeven op te groeien”, stelt de FNV. Op de Dam „zetten we samen de volgende stap in de beweging naar een Sociaal Nederland.”

Sprekers vanuit onder meer het onderwijs en de zorg spraken de menigte al toe. Ook sprak een ex-medewerker van het failliete Slotervaartziekenhuis.

Nadat alle sprekers de menigte hebben toegesproken, trekken de betogers in optocht naar het Museumplein.