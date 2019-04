„Betaalde seks moet strafbaar worden”

Ruim 40.000 mensen hebben de petitie Ik ben onbetaalbaar van jongerenbeweging Exxpose getekend. De initiatiefnemers willen dat betaalde seks strafbaar wordt en nemen Zweden als voorbeeld, het zogenoemde Nordic-model is ingevoerd.

„Zowel sekskopers als derden die aan prostitutie verdienen zijn volgens dat model strafbaar. Wie in de prostitutie zit is niet strafbaar en krijgt hulp aangeboden”, aldus de organisatie. Exxpose wil dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor mensenhandelaren en noemt zich „een beweging van jonge mensen die de realiteit van prostitutie aan het licht brengt”.

Op de website stelt de organisatie dat veruit de meeste jongeren die in de prostitutie terechtkomen daartoe gedwongen worden door „urgente financiële nood”. Sinds 2000 probeert Nederland om van prostitutie een normaal beroep te maken. Maar sinds 2007 wordt volgens Exxpose stukje bij beetje duidelijk welk onrecht zich afspeelt in de wereld van de prostitutie. „Zo kon Saban B. jarenlang ongestoord tientallen vrouwen tot prostitutie te dwingen op de legale Wallen in Amsterdam. Mensenhandel blijkt niet te zijn verminderd, maar is juist toegenomen.”

Woensdag overhandigt de jongerenbeweging, die zichzelf christelijk geïnspireerd en politiek onafhankelijk noemt, de handtekeningen van het burgerinitiatief aan de Tweede Kamer. Exxpose hoopt dat de Kamer door het burgerinitiatief gedwongen wordt het prostitutieverbod op de agenda te zetten. De grens daarbij ligt op 40.000 handtekeningen.