In diverse parkeergarages in Veenendaal is deze maand betaald parkeren op zondag ingevoerd. Dit vloeit voert uit een recent besluit van het college waarover de gemeenteraad zou worden geïnformeerd.

Het betaald parkeren op zondag was nodig vanwege juridische procedures waarin de gemeente tegenover de eigenaren van de particuliere parkeergarages staat, zei wethouder Stroobosscher woensdag in de Veenendaalse Krant. Hij erkent in de krant dat de verandering „breder gecommuniceerd had kunnen worden.”