Een 24-jarige automobiliste uit Groenlo is vrijdag om het leven gekomen door een ongeval op de Tweede Berkendijk in het Gelderse dorp Hengelo. De vrouw bestuurde een kleine vrachtwagen met daarachter een paardentrailer. De toedracht is nog onduidelijk.

Het paard is onderzocht door een dierenarts en maakt het volgens de politie goed.