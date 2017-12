De politie is maandagavond even druk geweest met een mevrouw die met haar brommobiel, dat is zo’n 45-kilometerwagentje, op de A1 reed.

„Driving home for Christmas. Maar dan niet met je brommobiel over de A1 svp”, twitterde Team Hoofdwegen van de politie erover. De bestuurster werd door burgers klemgereden en naar een tankstation begeleid. „Hulde aan deze mensen, die erger wisten te voorkomen met gevaar voor eigen leven”, stelt de politie.