Bestuurslid No Surrender vast om wietkwekerij

Een bestuurslid van motorclub No Surrender is opgepakt omdat in zijn loods in Assen een wietkwekerij en ruim 12 kilo gedroogde henneptoppen zijn gevonden. Het gaat om een 48-jarige man uit Groningen. Zijn 37-jarige vriendin is ook aangehouden.

In de loods lagen 350 reeds geknipte planten en de bijbehorende toppen. Water en stroom werden illegaal afgetapt. De politie heeft ook allerlei bouwgereedschap, met een waarde van zo’n 15.000 euro, in beslag genomen. Bij de woning van het stel in Groningen legde de politie beslag op een motor, een scooter, elektronica, sieraden en contant geld. Ook daar werd de energie volgens de politie illegaal afgenomen.

Het was geen goede dag voor de top van de motorbende. Leider Henk Kuipers, die onder meer vastzit voor afpersing en mishandeling, kreeg van de rechtbank te horen dat hij dertig dagen langer vast blijft.